أحمد حسن: عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة كارثي والمنتخب مثل الأرجنيتن والبرازيل

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول أن عقد روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي مع المنتخب كارثي، بسبب بنود التعاقد، بعدما ظهرت نية لرحيله خلال الفترة الحالية من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا أفهم سر إختيار روي فيتوريا من الأساس لتدريب منتخب مصر ، هو مدرب بلا خبرات فى أفريقيا، وللأسف لم يقدم لك أى شئ يذكر، ومن تعاقد معه لا أفهم كيف يوافق على هذه البنود الكارثية.

وأضاف:" اتحاد الكرة فى أزمة إذا قرر رحيل روي فيتوريا، عليه دفع 600 ألف يورو ولابد من موافقة البرتغالي، وإلا سيتم وقتها دفع عقده كامل، وذلك سيكون رقم كبير جدًا.

وتابع:" عند إختيار مدرب لمنتخب مصر لابد أن يعرف أننا مثل الأرجنتين والبرازيل، لابد أن ينافس على المستوي القاري، وأن الطموح ليس فقط كأس العالم، لأن مطالبتنا فقط الظهور بشكل جيد فى كأس العالم، ولكن البطولة القارية مثل أمم إفريقيا لابد أن نحصل عليها.

يذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفشل فى عبور دور الـ 16 من البطولة.