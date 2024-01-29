عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة كارثي والمنتخب مثل الأرجنيتن والبرازيل

صدى البلد

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول أن عقد روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي مع المنتخب كارثي، بسبب بنود التعاقد، بعدما ظهرت نية لرحيله خلال الفترة الحالية من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا أفهم سر إختيار روي فيتوريا من الأساس لتدريب منتخب مصر ، هو مدرب بلا خبرات فى أفريقيا، وللأسف لم يقدم لك أى شئ يذكر، ومن تعاقد معه لا أفهم كيف يوافق على هذه البنود الكارثية.

وأضاف:" اتحاد الكرة فى أزمة إذا قرر رحيل روي فيتوريا، عليه دفع 600 ألف يورو ولابد من موافقة البرتغالي، وإلا سيتم وقتها دفع عقده كامل، وذلك سيكون رقم كبير جدًا.

وتابع:" عند إختيار مدرب لمنتخب مصر لابد أن يعرف أننا مثل الأرجنتين والبرازيل، لابد أن ينافس على المستوي القاري، وأن الطموح ليس فقط كأس العالم، لأن مطالبتنا فقط الظهور بشكل جيد فى كأس العالم، ولكن البطولة القارية مثل أمم إفريقيا لابد أن نحصل عليها.

يذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفشل فى عبور دور الـ 16 من البطولة.

اتحاد الكرة ابراهيم فايق الاتحاد المصري لكرة القدم الكونغو الديمقراطية بطولة كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

مصحوبة بأمطار غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا| الطقس

شاهد| سرايا القدس تستهدف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية

بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟ دار الإفتاء ترد

وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

ضيق وقصير جدا .. نانسي عجرم بإطلالة جريئة مثيرة للجدل | شاهد

قشر هذه الفاكهة يحميك من أخطر الأمراض.. القلب والسرطان أبرزها

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ