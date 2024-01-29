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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خوان ارماندو روخاس: كتابة الشعر للاستمتاع وليس لكسب المال

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

عبر الشاعر المكسيكي خوان ارماندو روخاس عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة اوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بتداول أعمال لكتاب من أمريكا اللاتينية في مصر والدول العربية، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي تقوم به دور النشر لطرح عناوين من دول مختلفة.

وأوضح - خلال اللقاء الشعري في خامس أيام الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أن انتشار الثقافة العربية في أوروبا ودول العالم، يحتاج إلى مجهود أكبر من دور النشر العربية .

وأشار إلى أن تحول الشعر إلى عمل يمكن التكسب منه هو أمر صعب، فعلي سبيل المثال أنا أعمل في تدريس الشعر والأدب، واكتب الشعر وابحث عن فرص لطباعة وطرح الأعمال من خلال عرض أعمالي على دور النشر، ولكن لا يمكن أبدا أن يكون مصدرا لكسب المال.

وأضاف أن الشعر يعتبر  ليس مادة لكسب الرزق، لكنه يكتب من أجل الاستمتاع فقط، حيث انك دائما ما نعمل من خلال كتابة الشعر على التعبير عن مكنونات الذات، أما كسب الرزق والعمل فهو شأن أخر.

الشاعر المكسيكي خوان ارماندو روخاس اوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية كتاب من أمريكا اللاتينية الدول العربية دور النشر

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