تطور خطير.. حزب الله يعلن قصف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله في لبنان أنه شن 10 هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، اليوم الاثنين، أي أكثر من ضعف الهجمات اليومية التي أعلن عنها طوال الأسبوع الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رد بقصف مصادر النيران ومناطق إضافية في لبنان.

وتعرضت بلدات متعددة في القطاعات الشرقية والغربية والوسطى من الحدود اللبنانية مع إسرائيل لنيران المدفعية الإسرائيلية، بما في ذلك ضواحي مروحين وكفر كلا وعييتا الشعب والظاهرة وعلما الشعب، حسبما أفادت الوكالة الأنباء اللبنانية.







وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أيضًا ضواحي بلدة يارون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وفقًا لكل من الوكالة الوطنية للإعلام والجيش الإسرائيلي، الذي قال إن الطائرات نفذت ضربات دقيقة على موقعين عسكريين لـ حزب الله.

وقال حزب الله إنه استهدف موقعي الريشة والحدب يارين باستخدام صواريخ البركان، التي يمكن أن تحمل حمولة تصل إلى 500 كيلوجرام (أكثر من 1100 رطل)، بعد منتصف الليل بقليل.

كما قالت إنها أطلقت صاروخ فلق، الذي يقال إنه يحمل 50 كيلوجراما (110 رطلا) من المتفجرات يصل مداه إلى 10 كيلومترات (6 أميال)، في استهداف جل العلم وثكنة بارانيت.