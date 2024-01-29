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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق نجاحات.. حزب الله يعلن ضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بصواريخ بركان

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن  حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين اطلاق صواريخ بركان، التي تحمل رؤوسا حربية ثقيلة، على قاعدة تابعة لجيش الاحتلال برانيت بالقرب من الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.

ولم يعلق جيش الاحتلال على الهجوم. ووفقا للتقارير، لم تصدر أي صفارات إنذار في المنطقة.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، صدر عن "المقاومة الإسلامية" في لبنان البيان الآتي أنه:‏ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة".

وينفذ حزب الله هجمات يومية بالقذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل وسط حرب غزة.

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