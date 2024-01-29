لبنان.. حزب الله يشن 6 هجمات خطيرة على جنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن المقاومة اللبنانية شنت هجمات على القطاع الشرقي، وجاءت كالتالي:

الساعة 14:00 استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة هونين (راميم) ومحيطها بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين (راميم) بصاروخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله أنه شن أيضا هجمات في القطاع الغربي، وجاءت كالتالي: