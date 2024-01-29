رد منتظر.. اجتماع عاجل لـ بايدن مع فريق الأمن القومي الأمريكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بأعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي صباح اليوم، الاثنين، لبحث آخر التطورات في هجوم الطائرة بدون طيار على القاعدة الأمريكة في الأردن الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال البيت الأبيض في بيان له وفقا لشبكة CNN، إن بايدن اجتمع بكل من:

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

مدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز

رئيس الأركان جيف زينتس

النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر

مستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود راندال

منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك

ويمثل الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع على القاعدة الأمريكية في الأردن، أول هجوم مميت على القوات الأمريكية منذ هجمات 7 أكتوبر.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، فقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على هذا الهدوم، لكن لم يوضح كيف ومتي سيتم الرد.