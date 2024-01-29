ما الفرق بين التوبة والاستغفار ؟ دار الإفتاء تجيب

يظن الكثير من الناس أن التوبة والاستغفار شئ واحد ولا فرق بين كلاهما ويظن أخرون أن الاستغفار جزء من التوبة فما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ هذا ما سنوضحه في السطور القادمة.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء هناك فرق بين التوبة والاستغفار فالتوبة هي الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي واستغفار الله والعزم على عدم ارتكاب المعاصي مرة أخرى فالاستغفار جزء من التوبة.

وبذلك نجد أن هناك فرق بين الاستغفار والتوبة لأن الاستغفار هو جزء من التوبة فالتوبة لا بد أن تحتوي على الاستغفار.

دعاء الستر والتوبة والاستغفار

«اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

«ربنا السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك؛ أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

«اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر».

«اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فاصرفه وأوردنا حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد.