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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآثار تنظم عددا من الدورات التدريبية | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم عدد من الدورات التدريبية الاسبوع القادم وهي: 

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الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة في معرض الكتاب

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«دار علوم القاهرة» تعلن موعد غلق باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني


• مفردات اللغة المصرية القديمة
• الاشعة السينية فى مجال لاثار 
• الفلك فى مصر القديمة 
• تطبيقات النانو فى مجال الاثار

و على من قام بالتسجيل سرعة إرسال البيانات الاتية فى ملف ورد على رقم الواتس التالي: 01000624695 
الاسم بالكامل – رقم الهاتف – الرقم القومى – الاميل الشخصى – الوظيفة  
وسوف يتم ارسال كود الدفع فى رساله على الهاتف
ملحوظة: يتم ارسال البيانات اليوم او غدا بحد اقصى بعده لن يتم ارسال كود الدفع  

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمتابعة مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة ويزوره عدد كبير من الكتاب والقراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم للاطلاع واقتناء الكتب والمؤلفات المتنوعة في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط. وتستعرض الجامعة في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في المعرض، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.

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