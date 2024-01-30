أخبار التعليم| آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني..غدا..تعرف على آخر موعد للتقديم بالمنح التنافسية المقدمة من الصين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حسبنالك هتدفع كام بظبط في كليات القمة بالجامعات الأهلية....مفأجاة في المصروفات

يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن مصاريف كليات القمة بالجامعات الأهلية حيث يعقدون الكثير من الآمال الآن أن يتم قبولهم بتلك الجامعات ولكن يريدون معرفة المصروفات الدراسية التي سوف يدفعوها كل عام دراسي.

تعرف علي آخر موعد للتقديم بالمنح التنافسية المقدمة من الصين

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بـ جامعة عين شمس، المنح التنافسية المقدمة من الصين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن المجالات هي "علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بناء شبكات والاتصالات والمعلومات، الأمن السيبرانى، علوم الهندسة البحرية الميكانيكية او الكهربية، الهندسة الصناعية، العلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها".

اليوم.. آداب عين شمس تستضيف اجتماع الهيئة العموميّة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب

تستضيف كلية الآداب جامعة عين شمس ، اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير .

كلية الآثار تنظم عددا من الدورات التدريبية | تفاصيل

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم عدد من الدورات التدريبية الاسبوع القادم وهي:

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. غدا

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية، رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

التسجيل بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.