قرارات وإجراءات عاجلة من الحكومة بشأن ضبط الأسعار.. وأحمد موسى يطالب بمحاكمة مستغلي الأزمة.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية الماضية من من المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



الحكومة: قرارات وإجراءات عاجلة بشأن ضبط الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق.



النائب أبو العينين يستعرض سبب موافقته على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة النواب، بشأن الموافقة على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.



شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.

أحمد موسى: يجب محاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بمحاكمة كل من يستغل الأزمة ويرفع أسعار السلع، قائلا: "فيه ناس بتخبي السلع وعايزين يعملوا أزمة".



تحرك مفاجيء في أسعار اللحوم .. رئيس شعبة القصابين يوضح

قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنّه ينتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات من أجل تحسين أسعار اللحوم في السوق.



أحمد موسى يوجه رسالة لرئيس الحكومة: أفريقيا تحتاج المنتجات المصرية.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلا: مصر تستطيع تصدير بـ 300 مليون دولار للسوق الإفريقي وليس بـ 100 أو 200، والقارة السمراء تحتاج المنتجات المصرية، وعلى الحكومة الاتجاه لإفريقيا ودعوة رجال الأعمال الأفارقة في كل مؤتمر.



الأرصاد: الخميس المقبل نسجل أقل درجة حرارة في الشتاء

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



هتتغفل وهيتسرق تليفونك.. عزة مصطفى تحذر من تشكيل عصابي خطير.. فيديو

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من تشكيل عصابي خطير، قائلة: "هتتغفل وهيتسرق منك تليفونك".

نجم منتخب مصر السابق: توجيه الشكر لـ فيتوريا أول خطوات الإصلاح

قال وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أول خطوات الإصلاح هي توجيه الشكر للمدير الفني روي فيتوريا، متسائلا: هل مجلس اتحاد الكرة سيغير للأفضل أم لا؟.

أحمد موسى يوضح تفاصيل تعاقد الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة انتقال محمد أبو جبل لاعب البنك الأهلي للنادي الأهلي على سبيل الإعارة.

