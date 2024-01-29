الحكومة: قرارات وإجراءات عاجلة بشأن ضبط الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تدرك أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الـ 7 ".

أضاف محمد الحمصاني:" تم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ".

وتابع محمد الحمصاني :" مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات ".

اكمل محمد الحمصاني :" بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك ، ورئيس الوزراء اجتمع أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم التطرق للرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز ".