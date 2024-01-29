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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: قرارات وإجراءات عاجلة بشأن ضبط الأسعار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن  الحكومة المصرية تدرك أهمية ضبط  أسعار السلع في الأسواق.

 

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وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الـ 7 ".

أضاف محمد الحمصاني:" تم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ".

 وتابع محمد الحمصاني :" مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات ".

اكمل محمد الحمصاني :" بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك ، ورئيس الوزراء اجتمع أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم التطرق للرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز ".

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