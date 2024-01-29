متحدث الوزراء: إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية قريبا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد أنه سيكون هناك تسعير للسلع الإستراتيجية والاساسية، إضافة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لها سلطة معرفة أسعار السلع الأساسية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدا أننا نتمنى أن نشهد استقرارا في حركة السوق وضبط الأسعار.

أسعار السلع

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع، مؤكدا ان جهاز حماية المستهلك دوره مهم جدا للرقابة على أسعار السلع في الأسواق.