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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب أبو العينين يستعرض سبب موافقته على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي.. فيديو

أبو العينين
أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال جلسة النواب، بشأن الموافقة على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

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أوضح أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين أكد خلال كلمته موافقته على قرار الرئيس بشأن إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية يصعب معه تواجد أي تلاعبات غير مشروعة.

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "ما الآثر المالي على القروض التي حصلت عليها مصر في السابق، ونحن نعلم أنه عندما حدثت هذه القضية في عام 2008، كان هناك تلاعب من بعض البنوك".

أضاف: "ما حدث خلال الـ 40 سنة الماضية، كانت بنوك إنجلترا تحدد سعر القرار كمرجع، وعندما حدثت الأزمة بدأت جمعية المصرفيين في لندن تحصل على معلومات غير دقيقة لتخفيض سعر الفائدة الذي يتأثر بالجدارة الائتمانية للبنوك، وهذا أثر بصورة قوية على الاقتراض في أمريكا.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه بعد ذلك تحركت العديد من الدول والتي كانت تسعى لتحديد سعر الإقراض العالمي.

لفت النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة على المستوى العالمي فان ذلك يعد عبئا إضافيا علينا، لذا يجب على وزارة المالية أن تحسب الآثار المرتبة علينا من القروض.
 

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