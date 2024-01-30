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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

شهدت أروقة المحاكمة جلسات عدة، قبل إسدال الستار في قضية اتهام الفنانة نسرين طافش بإصدار شيكات بدون رصيد.

وأصدرت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى حكما في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 .

وجاء منطوق الحكم، كما يلي:

أولًا: قبول المعارضة شكلًا وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة مبلغ 4 آلاف جنيه.

ثانيًا:- وفي الموضوع برفض معارضة المتهمة، وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.

وشهدت الجلسة الماضية تغيب الفنانة نسرين طافش عن حضور الجلسة، وتسلمت المحكمة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، عليه توقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.

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