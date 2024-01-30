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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مية ألف يورو.. أحلام ترد على أخبار سرقتها في باريس

احلام
احلام

كشفت الفنانة أحلام حقيقة سرقتها في فرنسا بعد انتشار أخبار عديدة .


وكتبت أحلام عبر اكس: "سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم.

سرقة أحلام:

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في باريس، سبق وحدث هذا عام 2016 عندما سرقت منها ساعة "رولكس" بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، عندما كانت تجلس في شرفة أحد المطاعم الفاخرة، بعدما وضعت حقيبتها بجانبها ولم تنتبه لها.


على جانب آخر، أطلقت أحلام، ألبومها الجديد "السيدة الأولى" ليكون الأول في 2024.

يضم ألبوم "السيدة الأولى" خمس أعمال مصورة تعاونت فيه مع الملحن الدكتور طلال، وأغاني الألبوم هي: "لله درك" و"يا هلا" و"أخفى الهوى" و"أيام الصفاء" و"السيدة الأولى".

وعن أغاني الألبوم الجديد تقول أحلام: العمل يضم خمس أغنيات بديعة، ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز من ألحان الموسيقار طلال الذي يميزني دائماً بالتعاون معه من خلال ثقته الكبيرة ان صوتي قادر على توصيل أعماله ونغماته بإحساس مميز يصل إلى الجمهور العربي بسهولة، وأرى ان الألبوم الجديد "السيدة الأولى" متفرد فهو لا يشبه أي ألبوم غنائي لانه متنوع من حيث الألحان والكلمات والتوزيع، وهذه الثقة من الموسيقار الكبير تعطيني دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز، لذلك أحرص على التعاون معه دائما.

احلام

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