قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان || تفاصيل

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي أطلق صباح اليوم، من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلي أن الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طوال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



وكان قصف قرابة الساعة العاشرة ليلا، أودية السلوقي والحجير بقذائف المدفعية الثقيلة، وسبق ذلك قصف مدفعي عنيف لأطراف بلدتي يارين والضهيرة.

