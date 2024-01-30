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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الأسطول الخامس الأمريكي: الصواريخ الحوثية تصل هدفها في 75 ثانية

الأسطول الأمريكي
الأسطول الأمريكي

قال قائد الأسطول الخامس الأمريكي تشارلز برادفورد كوبر: إن لدي القوات البحرية الأمريكية ثوان معدودة لاتخاذ القرار بالتصدي للصواريخ والمسيرات التي يطلقها مليشيات الحوثي من اليمن بتجاه السفن الحربية الأمريكية.

وأضاف كوبر وفقا لموقه الميادين، أن صواريخ ومسيرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، ونحن لا نملك سوى ما بين 9 إلى 15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط أي صاروخ أو مسيرة.

وأشار قائد الأسطول الخامس الأمريكي، إلى أنه  لم يسبق لأحد أن استهدف سفناً تجارية أو سفناً تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية.

وأكد أن إيران تدعم مليشيات الحوثي بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، تهدف إلى تقويض إمكانياتهم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "لا تنوي في الوقت الحالي نشر قوات برية في اليمن".

وقال رايدر في مقابلة مع قناة "الشرق"، إن "الولايات المتحدة والشركاء الدوليين نفذوا في هذه المرحلة أكثر من 9 ضربات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين"، وأضاف أن الهدف من هذه الضربات هو "تجريد وتعطيل إمكانيات الحوثيين لتنفيذ هجماتهم غير القانونية".

وأشار إلى أنه "بالرغم من التحذيرات المتعددة من المجتمع الدولي، ورغم أننا كنا واضحين بأنه ستكون هناك عواقب، إلا أن الحوثيين اختاروا الاستمرار في تنفيذ الهجمات"، وتابع: "سنواصل العمل عن كثب مع الشركاء والحلفاء الدوليين للتعامل مع هذا المشكل".

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