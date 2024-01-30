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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ورشة عمل مجانية بعنوان "أخلاقيات المهنة" للعاملين بآداب جامعة عين شمس

الدكتورة حنان كامل
الدكتورة حنان كامل عميد الكلية الاداب جامعة عين شمس

تستأنف كلية الآداب جامعه عين شمس لليوم الثاني على التوالي ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالكلية لرفع وتطوير مهاراتهم و كفاءتهم، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ،وإشراف الدكتورة هويدا عبد الحميد مدير وحدة ضمان الجودة والإعتماد بالكلية، الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

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اليوم.. عين شمس تستضيف اجتماع الهيئة العمومية للجمعية العلمية لكليات الآداب

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جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الإبداعي الخامس لكليات التربية النوعية

 قدمت الدكتورة حنان كامل عميد الكلية ورشة عمل  بعنوان"آداب وأخلاقيات المهنة" تناولت خلالها حقوق وواجبات الإداريين وكيفية تطوير الذات .

واكدت على أن تقدم الإدارات ورفع كفاءة المؤسسة الحكومية قائم على محاور وعوامل رئيسية أهمها المسؤلية الأخلاقية لدي العاملين بالكلية ، مشيرة إلى مفهوم كلمة الأخلاق، وأن جميع الأديان السماوية تحثنا على التمتع بالأخلاق التي تتضمن التشريعات، والعبادات،والعقائد مؤكدة أن "الدين المعاملة" وأن الشخص هو الرقيب على نفسه وأن عمله الذي يقوم به هو مسخر لقضاء حوائج الناس سواء زميل أو من الجمهور فيتوجب عليه انا يراعي الواجبات والحقوق والقوانين التى تنسق العلاقة بينه وبين الزملاء فى العمل أو الجمهور ممثل في (الطلاب وأولياء الأمور) .

واكدت الدكتورة حنان كامل أن الكلية ملتزمة بتتفيذ تعليمات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير  المؤسسات الحكومية وتطبيق التحول الرقمي الإلكتروني لتخفيف العبء على المواطنين وقضاء أمورهم بكل يسر.

كما أشارت إلى أن تطبيق مبادئ الاحترام والإخلاص والمودة وترك الأهواء الشخصية  والمجاملات التي تهدد الصالح العام هو من أهم دعائم النهوض بالكلية ويجب على المديرين الانتباه إلى هذه النقاط عند تقييم أداء العاملين، بأسلوب عادل وعلى أسس ومعايير، ولفتت إلى أن شعور الموظف بالمسؤولية يجعله حريص على استثمار الوقت، وعدم قضاؤه في أداء أعمال أخرى .
وأشارت الي أهمية التحلي الإخلاص وتقبل العمل في الكلية كرسالة وليس كوظيفة  فقط بعيدا عن الرغبات  والطموحات الشخصية.

وفي نهاية الورشة طرحت الدكتورة حنان كامل الأسئلة عن مدي الرضاء الوظيفي لدى الحضور ، وتلقت المقترحات لتطوير الكلية، وأكدت على أن الكلية تسعى إلى الالتزام بتطبيق هذا الميثاق الأخلاقي بمجموعة من الإجراءات.

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كلية الاداب جامعة عين شمس ورش العمل المجانية أعضاء الجهاز الإداري الدكتور محمد ضياء زين العابدين Jobs Education

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