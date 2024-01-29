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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الإبداعي الخامس لكليات التربية النوعية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تشارك كلية التربية النوعية جامعة عين شمس في فاعليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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كانت فعاليات الملتقى الإبداعى الخامس لكليات التربية النوعية بدأت أمس الأحد الموافق 2022/1/28 م فى رحاب جامعة بنها وتستمر حتى يوم الخميس 2024/2/1.

وتشارك كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بوفد رفيع المستوى يضم كل من  أ.م.د يحى الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية، الدكتور أحمد سالم أستاذ التربية الموسيقية، دكتور مصطفى أمين مدرس تكنولوجيا التعليم،  ماهر سالم أمين الكلية، علاء عبد المرضي مدير مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس، تنظم الكلية مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية، وذلك تحت رعاية د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وإشراف د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، والدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث ) ،  وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا ، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

يحاضر في الورش كل من د حنان كامل عميدة الكلية ، د. حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد، د. محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وهشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني.

وبدأت ورش العمل التى تعقد يوميا خلال هذا الأسبوع بورشة عمل بعنوان: "مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word" قدمها د محمود طارق  المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وشهدت الورشة إقبالا كبير من أعضاء الجهاز الإدارى والموظفين.

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