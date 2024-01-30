10 خدمات تقدمها الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بالإسماعيلية

تقدم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري ابراهيم، عدد كبير من الخدمات من بينها 10 خدمات رئيسية.



وفي هذا التقرير نلقي الضوء علي الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشبكة الوطنية بالإسماعيلية ومدن القناة.





وتقدم جميع خدمات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة خلال السبعة أيام، منها تقديم خدمات الإغاثة خلال الحوادث المختلفة والازمات والكوارث بالتنسيق مع النجدة والحماية المدنية والاسعاف ووحدات التنمية المحلية.

بالإضافة إلي سرعة الاستجابة للاستغاثات المختلفة بالتنسيق مع ادارات المحافظة والمديريات التابعة والمرافق المختلفة (مياه - صرف صحى - كهرباء - غاز - اتصالات).



كذلك التنسيق مع الجهات المعنية فى مكافحة الاوبئة والتلوث بأنواعه.

كما تقدم خدمة التنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارية والأمنية للمشاركة فى منع الفساد ومنع التعديات على الاراضى الزراعية من خلال منظومة رصد المتغيرات المكانية بالاقمار الصناعية، بالإضافة إلي متابعة الاسواق ومنافذ السلع الغذائية والتموينية والسلع الإستراتيجية وصوامع القمح والمخازن ومتابعة منتجات التصدير والمشاركة مع الجهات المعنية فى متابعة وضبط الاسعار.

أيضا متابعة حالة الطقس المتوقع على محافظة الإسماعيلية ونشره على صفحة شبكة طوارئ الإسماعيلية وإقليم القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، الرصد الميدانى والالكترونى لجميع استغاثات المواطنين، وضع خطط وسيناريوهات التعامل مع جميع انواع الازمات والكوارث.

كما تقدم الشبكة خدمة تحليل الاحداث المتكررة وعمل الاحصائيات المساهمة فى دعم اتخاذ القرار، وخدمة اتخاذ كل مايلزم لمنع وقوع الازمات والكوارث بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية.

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