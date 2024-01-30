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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بملابس مدنية.. مركز حقوقي يدين اقتحام الاحتلال مستشفى ابن سينا في جنين

مستشفي ابن سينا
مستشفي ابن سينا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مزدوجة بتنفيذه جريمة إعدام خارج نطاق القانون واستهداف 3 فلسطينيين، أحدهم جريح، داخل مستشفى مدني في جنين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن قوة إسرائيلية خاصة تخفى أعضاؤها لدى اقتحامهم مستشفى ابن سينا في جنين بملابس مدنية، و3 منهم كانوا يرتدون ملابس تمريض وأطباء في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار المرسد إلى أن ما اقترفته القوات الإسرائيلية يمثل جريمة مركبة تعددت فيها انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء باقتحام مستشفى مدني يحظى بالحماية، أو ارتكاب جريمة غدر عبر التخفي بزي الأطباء والتمريض والملابس المدنية.

وأضاف أن تصفية جريح بحالة خطرة هو أمر ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية للجرحى، ويشكل جريمة حرب، وكذلك الحال بالنسبة للغدر والتخفي بالزي الخاص بالأطباء والممرضين والمدنيين.  

وتابع: "ما جرى في جنين هو امتداد لما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من استباحة للمستشفيات والطواقم الطبية وانتهاك جسيم آخر للحماية الخاصة الدولية المكفولة لهما.

وأوضح المرصد أن أكثر من 380 فلسطينيا استشهدوا منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي في الضفة الغربية وشرقي القدس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين منهم عدد كبير تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

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