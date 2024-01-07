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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 6 أشقاء فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية على جنوب جنين

صدى البلد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد 6 فلسطينيين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة جنين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش عصعوص (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان عصعوص (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في عدد من المناطق في المدينة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر في تصريحات لوكالة “وفا”: وصل المستشفى 6 شهداء، بعضهم وصل أشلاء جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في قرية مثلث الشهداء".

ويحسب "وفا" فأن الشهداء الستة كانوا جالسين على حافة الرصيف، ولم يكن في المنطقة أي مظهر من المواجهات، وتم إعدامهم بدم بارد بقصف من مسيرة إسرائيلية".

وأضافوا أن أجساد الشهداء كانت متناثرة، وكان من الصعب التعرف عليهم مباشرة.

وأعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، حدادا على أرواح الشهداء.

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