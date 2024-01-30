خبير يوضح طرق الاستثمار الفعال لأوقات الفراغ خلال إجازة منتصف العام الدراسي

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إجازة منتصف العام الدراسي يمكن أن تكون لحظة تحول إيجابية للطلاب إذا تم استغلالها بشكل صحيح لتحسين مستوى التعلم وتعزيز الفاقد التعليمي، مؤكدًا على أهمية استثمار أوقات الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي في برامج هادفة ومفيدة، موضحًا أن هذا الاستثمار يهدف إلى ملء أوقات الفراغ بأنشطة تعزز التعلم وتسهم في تطوير شامل للطلاب.

أكد الخبير التربوي، على أهمية تحويل فترة إجازة منتصف العام الدراسي إلى فرصة لمعالجة الفاقد التعليمي الذي قد يعاني منه الطلاب، يقول الخبير إن هذه الفترة يمكن استغلالها بشكل فعال لتقديم برامج تعليمية تعوض ما قد لا يكون قد تم استيعابه خلال الفصل الدراسي.

ربط اوقات الفراغ بأهداف التعليم

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية ربط الأنشطة والبرامج التعليمية التي تقام خلال الإجازة بأهداف التعليم، على سبيل المثال، يمكن تصميم خطط ومعسكرات تعليمية تستهدف تعزيز مستوى الفهم والمعرفة لدى الطلاب.

تحسين مستويات الطلاب

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أن الإجازة تعتبر فرصة لتحسين مستويات الطلاب ومعالجة أي نقص في التعلم، فمن خلال تنظيم أنشطة تعليمية مكثفة، يمكن تحقيق تقدم يعود بالنفع على الأداء الدراسي للطلاب.

إشراك الطلاب بشكل فعال

وطالب الخبير التربوي، الطلاب بتحديد احتياجاتهم التعليمية وتوجيه اوقات فراغهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتحدياتهم، موضحًا أن الانشطة الطلابية خلال الإجازة تشجع على تطوير المهارات الشاملة للطلاب، بما في ذلك المهارات اللغوية والرياضية والابتكارية.

الدور المحوري للأهل والمعلمين:

وركز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الأهل والمعلمين في توجيه الطلاب ودعمهم خلال هذه الفترة، سواء من خلال تقديم المشورة أو توجيه الاهتمام نحو أنشطة ذات قيمة تعليمية.

التوازن بين التعلم والترفيه:

وأضاف الخبير التربوي، أن الجوانب الترفيهية تلعب دورًا مهمًا في جعل هذه الفترة ممتعة للطلاب، فيجب أن يتم الحفاظ على توازن جيد بين الأنشطة التعليمية والفعاليات الترفيهية، حيث يجب على الأهل دعم وتشجيع أطفالهم للاستفادة القصوى من هذه الفترة.

في الختام، عبر الدكتور محمد عبد العزيز، عن تفاؤله إزاء الجهود المبذولة لضمان أن يكون وقت إجازة الطلاب فترة إثراء وتنمية لشخصياتهم بطريقة ممتعة وهادفة.