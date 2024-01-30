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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجار سلاح ومخدرات .. الأمن يداهم البؤر الإجرامية بـ3 محافظات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت الجهود فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (31) قضية سلاح نارى، اشتملت على (15 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش - 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. اشتملت على (1,770 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (423) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. اشتملت على (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,800 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"). 

كما تم ضبط (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. اشتملت على (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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