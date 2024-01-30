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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحجز أونلاين.. التنمية الصناعية: طرح 456 قطعة ارض كاملة المرافق في 10محافظات

الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى ، في اطار دفع عجلة التنمية والتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مشيرة الى ان إطلاق المرحلة السادسة ياتي فى اطار توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى.


وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية .


وأشارت إلى ان هذا الطرح يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة اجمالية تتخطى المليون م2 موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 الى 10 الاف م2.

وتم طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية،  و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر ، غرب جرجا ، غرب طهطا ، الاحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد ، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت أن القطع المطروحة يتم إتاحتها بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع ،  وتم الطرح باسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم ، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك.
 

وكشفت عن أن القطع المطروحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان وذلك تنفيذا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة. 


وأعلنت رئيس الهيئة عن انه سيتاح سحب الكراسات أمام المستثمرين اونلاين بدءًا من يوم الاربعاء الموافق 31 يناير وحتى الخميس الموافق 22 فبراير 2023، على ان يستمر تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.


وتتم كافة اجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم الدخول على  (خريطة الاستثمار الصناعي) وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.


وكشفت ناهد يوسف عن مواصلة الهيئة لتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الاراضي ومن اهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.

وتعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة وتتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول  المقومات الإستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.
 

أحمد سمير وزير التجارة الاستثمار الصناعي الاستيراد الانتفاع السنوي التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة التنمية الصناعية

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الحجز أونلاين.. التنمية الصناعية: طرح 456 قطعة ارض كاملة المرافق في 10محافظات


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