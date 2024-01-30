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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يهنئ اللاعبات على الفوز بميداليات ذهبية وفضية ببطولة رفع الأثقال

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لمسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول لاعبات بني سويف على ميداليات ذهبية وفضية مراكز متقدمة في منافسات فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للسيدات تحت " 15، 17، 20" سنة ، التى ينظمها الاتحاد المصرى لرفع الاثقال ، واستضافتها محافظة دمياط خلال الفترة من 26  إلى 31 يناير الجاري ، مشيداً بالمستوى المتميز والإنجاز الذي حققهن لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف في مختلف الفئات  العمرية والمراحل السنيةمن جهته أوضح  الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، حصول كل من :

- اللاعبة بسمة رمضان عبدالوهاب _ المركز الأول ( الميدالية الذهبية ) فى ميزان 45 كجم تحت 15سنة ، و المركز الثانى ( الميدالية الفضية ) فى ميزان 45 كجم تحت 17 سنة ، وعلى المركز الثانى ( الميدالية الفضية ) فى ميزان 45كجم تحت 20 سنة

- اللاعبة آلاء جنيدى تمام _المركز الثانى ( الميدالية الفضية ) فى ميزان 49 كجم تحت 15 سنة
- اللاعبة هناء أيمن عبدالوهاب _ المركز الثانى ( الميدالية الفضية ) فى ميزان 40كجم تحت 15سنة
- اللاعبة سندس محمد عبدالقادر _ المركز الثانى( الميدالية الفضية) فى ميزان 76 كجم تحت 15 سنة

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وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد الكردي وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة والدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية  ،وإشراف ومتابعة الدكتور أبو الخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة  ، ومدربي  المراحل : الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز ، الكابتن مصطفى محمد عبدالعزيز ، وإداريي المراحل :ربيع هاشم عبد الفضيل ، الكابتن محمد أحمد خليفة ، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الكابتن  إيمان حسين
 

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البطل الأوليمبي الاتحاد المصرى لرفع الأثقال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى جامعة بنى سويف مدير عام الشباب والرياضة

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