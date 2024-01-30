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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي

يحظى رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع المحافظات على إقبال كبير من جانب طلاب الشهادة الإعدادية 2024 وأولياء أمورهم بعد إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في عدد من المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عن إتاحة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 من خلال التليفون الأرضي 09000100 ، او من خلال التليفون المحمول عبر رقم 5757.

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم اتاحة  امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 من خلال موقع الخدمات التعليمية على بوابة التعليم الأساسي عن طريق المحادثة الآلية .

 

كما يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 الدخول الآن على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 على بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate ، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ليحصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 عبر الخط الأرضي 09000160 ، مؤكدة أنه يمكن ايضا الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024  بالمحمول عبر رقم 5960

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 على البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory 

إحصائيات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة 

  • نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%
  • نسبة النجاح للمكفوفين100%
  • نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96 %
  • نسبة نجاح الإعدادية  المهنية 74%
  • نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%
  • بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%

 

إحصائيات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة

  • نسبة النجاح 80.87 % للأقسام العادية.
  • نسبة النجاح في القسم المهني 96.85 %
  • نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 100 %
  • نسبة النجاح في مدارس المكفوفين للشهادة الإعدادية 92.59 %.
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