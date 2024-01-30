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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا.. الفلفل الأحمر والجمبري.. استشاري يوضح الأغذية المقوية للمناعة في فصل الشتاء

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا
عدد أيام شهر رجب 1445هـ وموعد غرة شهر شعبان سؤال بدأ البعض في السؤال عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال (السوشيال ميديا)، وذلك مع انتصاف شهر رجب المعظم، مما يعني قرب شهر رمضان الكريم ،  كما أن في أواخر شهر رمضان وبالتحديد في ليلة 27 رجب الهجري على وجه الدقة نحتفل بالإسراء والمعراج.

لطلاب الجامعات.. موعد بدء الدراسة بالترم الثاني 2024
يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية في الوقت الحالي، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 حتى يكونوا على علم به، وحتي لا يشعروا بالقلق والخوف دائمًا من الدراسة يريدون معرفة الموعد حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

خطأ طباعي.. طالب إعدادي يمتحن الفصل الدراسي الأول يتفاجأ بنجاحه بنهاية العام بأسيوط
فوجئ طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الفليو الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية بأسيوط بنجاحه في الفصل الدراسي الثاني رغم أنه أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب خطأ من إدارة المدرسة في بيان النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم  الثلاثاء الموافق 2024/1/30، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة،  للفصل الدراسى الأول  2024/2023، بديوان عام المحافظة.

خبير تعليم يضع مقترحات لتشجيع الأسر والطلاب على الالتحاق بالكليات التكنولوجية
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن بكل تأكيد فإن ولي الأمر دائم القلق على مستقبل أبنائه لذلك يحاولون جاهدا البحث عن أفضل الطرق التي تضمن النجاح لأبنائهم لذلك قد يملون إلي تكرار الخبرات السابقة التي يعرفونها جيدا واطلعوا عليها.

الفلفل الأحمر والجمبري.. استشاري يوضح الأغذية المقوية للمناعة في فصل الشتاء
قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الأغذية التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم حيث يتعرض جسم الأنسان بشكل يومي وباستمرار للميكروبات الضارة بجميع أنواعها.

التعليم العالي: الشراكة بين مصر وكولومبيا في المجالات العلمية والبحثية مهمة.. صور
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيدة آنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا في مصر والوفد المُرافق لها؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

عمداء كليات التربية يطالبون بتغيير نظام تنسيق الجامعات لطلاب مدارس Stem
شارك عدد من عمداء كليات التربية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم Stem.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جارى الإنتهاء من أعمال التصحيح الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة مطلع شهر فبراير بدءا من يوم 7 قبيل انتهاء إجازة نصف العام.

خبير يكشف تحديات تواجه استثمار الطلاب لأوقات الفراغ خلال فترة الإجازة
أكد الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية تحويل فترة إجازة منتصف العام الدراسي إلى فرصة لاكتساب المهارات وتطوير الشخصية، موضحًا أن هذه الفترة فرصة رائعة للطلاب للحصول على خبرات جديدة واكتساب مهارات تفيدهم في مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

وزير التعليم يعلن توصيات مؤتمر STEM .. تغيير اسم مدارس المتفوقين أبرزها
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  توصيات مؤتمر نظام التعليم STEM المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

 

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