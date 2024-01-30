نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30 ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ، للفصل الدراسى الأول 2024/2023 ، بديوان عام المحافظة

وقد أعلن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تفاصيل إحصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة التي تمثلت فيما يلي :

نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%

نسبة النجاح للمكفوفين100%

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96 %

نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%

نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%

بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن ترتيب أوائل الإدارات التعليمية

على مستوى المديرية في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة كالآتي:

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8%

- إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5 %

- إدارة الشروق ، و شبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4 %

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أنه سوف يظهر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي ليتمكن الجميع من الاستعلام عن النتيجة.

ويمكن الوصول الى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي يكون على الطالب او ولي امره الضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي وليس بالرقم القومي او بالاسم ، فلا يحتاج الطالب على رابط نتيجة الشهادة الإعداديةمحافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي الا لإدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ليحصل فوراً على نتيجة الشهادة الإعداديةبرقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي

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جدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي تظهر للطالب في شكل درجات وليس تقديرات او ألوان.

حيث يجد الطالب على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي درجاته في جميع المواد و مجموعه الكلي.