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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي 

حيث شددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على طلاب الصف الثالث الإعدادي بأن يترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي خلال ساعات.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه من المقرر ان يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس خلال ساعات استعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.

وسوف تصدر محافظة القاهرة و مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسميا بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من المحافظ ، ليتم خلال هذا البيان اعلان رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي

بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ، سوف يظهر  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي ليتمكن الجميع من الاستعلام عن النتيجة.

وللوصول الى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي يكون على الطالب او ولي امره الضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي وليس بالرقم القومي او بالاسم. 

حيث لا يحتاج الطالب و ولي أمره على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي الا لإدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ليحصل فوراً على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.  

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي 

  • ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا 
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

جدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي تظهر للطالب في شكل درجات وليس تقديرات او ألوان.

حيث يجد الطالب على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي درجاته في جميع المواد و مجموعه الكلي. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية 2024 الاعدادية

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