التوجه فورا للجوازات .. نداء عاجل للأجانب بمصر

افادت مصادر امنيه انه يتعين على الاجانب عدا حاملي بطاقة الاقامه بضرورة التوجه إلى الاداره العامه للجوازات والهجرة والجنسيه لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقه صالحه لهم في اطار خطة الدوله للتحول الرقمي وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدوله من خلال بطاقة الاقامه التي سيتم إصدارها بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدوله علما بانه لن يتم التعامل من جانب المؤسسات الرسميه مع الاجانب غير حاملي بطاقات الاقامه .

وبالنسبه للأجانب المقيمين بصوره غير شرعيه يتعين عليهم تقديم ايصال يفيد تحويلهم مايعادل رسوم الاقامه او غرامات التخلف او تكاليف اصدار بطاقة اقامه بالدولار او مايعادله من عملات اجنبيه بقيمة ١٠٠٠ دولار شريطة وجود مستضيف مصري وفي موعد اقصاه ثلاثة اشهر .