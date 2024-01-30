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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا وفيات أو تعديلات على البروتوكولات.. رئيس لجنة كورونا يطمئن المواطنين

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

أكد الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الإصابات الخاصة بالفيروس مازلت موجودة بالفعل وتشهد هذا الوقت زيادة نسبية  في الحالات موضحا أن أهم ما يطمئن في هذا الأمر أن الإصابات مازلت تضرب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بعيدا عن الرئتين وهو ما يجعل من الاصابات بسيطة ولا ترتقي لدرجة الخطورة .

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وأضاف حسني في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن أحد أهم أسباب الزيادة الحالية في الحالات المصابة بفيروس كورونا نشاط الفيروسات التنفسية في مثل هذا الوقت من العام ، لافتا إلي أنه حتي الآن مازالت البروتوكولات العلاجية المصرية الخاصة بفيروس كورونا  ذات فاعلية وتتعامل مع كل حالة علي حدا بسيطة ، متوسطة أو شديدة  وذلك وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم في هذا الصدد .

كورونا

الوفيات نتيجة للإصابة بفيروس كورونا 

 

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلي أنه لا توجد وفيات نتيجة فيروس كورونا ولاسيما أنه كما ذكرنا من قبل أن كافة الحالات بسيطة وتصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا تستدعي دخول المستشفيات مشيرا إلي أن هناك فئات يتوجب عليها الحذر دائما وليس فيما يخص فيروس كورونا فقط وهم كبار السن ، أصحاب الأمراض المزمنة ، الاطفال واي من الأشخاص ضعاف المناعة وذلك عن طريق الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم مخالطة الحالات المصابة بأمراض تنفسية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مع الحفاظ علي النظافة الشخصية. 

تطورات الفيروسات يقابله تكور اللقاحات 

اللقاحات

وأوضح حسني أن حالات الاوبئة وانتشارها أمر يستدعي الحصول علي اللقاح لكافة الفئات ولكن فيما يخص كورونا والوضع الوبائي العادي في الوقت الحالي فلا حاجة لتطعيم الجميع الاقتصار فقط علي أصحاب الأمراض المزمنة  وضعاف المناعة ، مشيرا إلي أنه كلما ظهرت متحورات جديدة لاي فيروس تسعي الأبحاث الي تطوير اللقاحات بما يتناسب مع التحور الجديد .

 

 واختتم رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا : رسالتي للمواطنين المحافظة علي صحتهم  وعدم الانسياق وراء اي بروتوكولات علاجية منتشرة علي صفحات السوشيال ميديا وعدم التعامل الا مع المتخصصين في الأدوية أو أي علاجات ، كذلك الاجراءت الاحترازية مهمة جدا وتطبيقها هام للغاية ليس في فترة انتشار الفيروسات فقط ولكن طوال الوقت لما تمثله من حماية ضد الفيروسات المختلفة.

الدكتور حسام حسني 

تصريحات سابقة للدكتور حسام حسني 

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية كانت غنية في فترة جائحة كورونا بالقيادة السياسية وتوافر الإمكانيات.

 

أضاف الدكتور حسام حسني، " "مصانع الأدوية المصرية استطاعت أن توفر كل الأدية لكل المصريين بدون مقابل"، لافتا: "استطعنا عبور أزمة كورونا بالدواء المصري والتجربة المصرية من أنجح التجارب".

 

 

أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية: "التطعيمات هى طوق النجاة في ظل انتشار الأوبئة"، موضحا: "نجاح السياسة المصرية في توطين تصنيع الدواء كانت مهمة في عبور الأزمة".

 

 

كورونا التنفسي التنفسية متوسطة التنفسي العلوي الوفيات الخطورة الرئتين

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