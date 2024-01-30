38 مليون طن خضر وفاكهة.. الزراعة تعلن تطورات خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتي

كشف الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، آخر تطورات خطوات عمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة، وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وقال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إنه بسبب وفرة المعروض فإن بعض المصدرين طلبوا إلغاء قرار حظر البصل للخارج، في ظل الكميات الكبيرة منه، وخوفًا من تلفها، وهذا دليل على توافر الإنتاج، ولكن هناك بعض الاحتكار الموجودة في السوق".

وتابع رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن هناك مشروعات ضخمة في قطاع الاستصلاح الزراعي، وتوسيع الرقعة الزراعية، من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتوشكى الخير، والفرافرة، ومشروعات استصلاح أراضي تتجاوز 4 ملايين فدان، وهناك استثمارات في مشروعات الثروة الحيوانية، ومشروعات الاستزراع السمكي، وفرص كبيرة في مشروعات التصنيع الزراعي.

وأكمل الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أنه يتم إنتاج 23 مليون طن من الخضر، و15 مليون طن من الفاكهة ، وبالتالي هناك فرص كبيرة متاحة أمام المستثمرين في جمهورية مصر العربية.