%55 من العمالة.. أستاذ بمركز البحوث يدعو لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي

أكد الدكتور حامد عبدالدايم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، ومتحدث وزارة الزراعة السابق، ان قطاع الزراعة هو طوق النجاة للاقتصاد المصري، داعيا إلى الاهتمام الشديد بهذا القطاع، لأنه مرتبط بالقطاع الأخرى المختلفة في الدولة من التصدير والصناعات المختلفة، كما أن 55% من العمالة في مصر مرتبطة بهذا القطاع.





وأكد "عبدالدايم"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، على أهمية الاستثمار الزراعي، وضبط عمليات الرقابة بشكل فعال.

وأضاف أن "الرقابة نسبية، ولا يمكن ضبطها بنسبة 100%، وهناك بعض الناس ممن يستغلون الأزمات والظروف التي تمر بها الدولة، والذين يطلق عليهم أغنياء الأزمات والحروب.. لو مفيش ضمر لا يمكن حكم ما يحدث في السوق وهو غير مبرر".