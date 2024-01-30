دور على مصلحته.. محمد شبانة يكشف المتسبب في إفشال صفقة أبو جبل

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل فشل صفقة انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، إلى النادي الأهلي.

وقال شبابة من خلال برنامجه الإذاعي: "الناس تتكلم إن الشناوي هو السبب في إفشال الصفقة وأن شوبير عاوزه يلاعب ابنه والكلام دا، ولكن في الحقيقة ان الأهلي كان هيدفع لأبو جبل 7 ملايين جنيه.

وتابع: "لكن هياخد علي لطفي من زد بدون مقابل او تبادل مع لاعب ناشي، فالنادي دور على مصلحته طبعا".



وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، تعرض لخلع في الكتف خلال مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.