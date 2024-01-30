الجامعات تعلن جداول الفصل الدراسي الثاني في هذا الموعد

أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد اجازة تستمر لمدة اسبوعين، ويبحث الكثير من طلاب الجامعات عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

قال الدكتور ايمن كساب عميد كلية زراعة جامعة جنوب الوادي، إن الكلية تستعد لاعلان جداول الفصل الدراسي الثاني وطرحها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور ايمن كساب خلال تصريحاته لصدي البلد،ان امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت وجاري اعلان النتائج خلال ايام قليلة.



ومن جانبه قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من. اعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.



واشار عميد حقوق عين شمس، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

وأكد عدد من عمداء الكليات المختلفة انه تم اعداد جداول الفصل الدراسي الاول وسيتم اعلانه علي الطلاب خلال يومين بحد اقصي استعدادا للترم الثاني.



وتواصل عدد من الجامعات إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني علي مواقعها الرسمية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.



ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد الفصل الدراسي الثاني

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

وبدأ العام الجامعي 30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وكان قد عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

قدم الوزير الشكر لأسرة الجامعة الألمانية برئاسة د.ياسر حجازي رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس، مهنئًا الدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وموجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

أشار د.أيمن عاشور إلى اجتماعه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ود.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، واحتياجات التنمية، وعرض الموقف التنفيذي لإستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.