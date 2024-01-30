الخارجية الأمريكية: لا منظمة يمكنها القيام بمهام الأونروا في غزة

قالت الخارجية الأمريكية إنها تريد أن تستمر الأونروا في غزة، مؤكدة أنه لا توجد منظمة يمكنها القيام بمهام الأونروا في قطاع غزة في ظل الحرب الحالية.

واتهم الموساد الإسرائيلي، بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ودفعت هذه الاتهامات دولا عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

يزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه رويترز، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.

