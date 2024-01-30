الأمين العام السابق لـ"الناتو" يحذر من عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف

قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الناتو أن يوجه دعوة إلى أوكرانيا في قمة واشنطن في يوليو، لأنها يمكن أن تكون بمثابة "أداة" لإنهاء الحرب الروسية.

وقال "أعلم أن دعوة حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ستكون قرارا مثيرا للجدل وغير مسبوق على الأقل لدعوة دولة تخوض حربا بالفعل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضاف راسموسن: "أعلم أن هذا سيستخدم كحجة مضادة من أولئك الذين يشككون في توجيه مثل هذه الدعوة، لكن هذه حجة خطيرة للغاية لاستخدامها لأنها تعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حافزا لمواصلة حربه لمنع عضوية أوكرانيا في الناتو".

وتابع “إنه يمنح بوتين بحكم الأمر الواقع حق النقض ومن الواضح أن هذا غير مقبول"، مضيفًا أن هذا من شأنه أن يرسل "رسالة خطيرة للغاية إلى بقية العالم"، مثل الصين فيما يتعلق بتايوان.

وتأتي زيارة الدبلوماسي رفيع المستوى إلى كييف وسط تلاشي اهتمام العالم بأوكرانيا والمماطلة المستمرة للمساعدات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتقدمت أوكرانيا رسميًا بطلب عضوية الناتو في سبتمبر 2022 وقال الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، في مقابلة أجريت معه في 28 يناير، إن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو "في مرحلة معينة"، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

ومن المستبعد على نطاق واسع أن يوجه حلف شمال الأطلسي دعوة إلى أوكرانيا قبل انتهاء الحرب مع روسيا.