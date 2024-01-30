تخطى إيلون ماسك.. من هو بيرنارد أرنو أغنى رجل في العالم

تصدر رجل الأعمال الفرنسي، برنارد أرنو، قائمة الأغنى في العالم متفوق على مالك موقع اكس ايلون ماسك، بحسب ماء ورد في قائمة فوربس.

وارتفعت ثروة الفرنسي صاحب شركة السلع الفاخرة العالمية، إلى 207.8 مليار دولار يوم الجمعة، مدفوعة بزيادة قدرها 23.6 مليار دولار، متجاوزاً ثروة ماسك البالغة 204.5 مليار دولار.



يأتي هذا الترتيب بعد أن شهدت شركة تسلا، شركة السيارات الكهربائية المملوكة لماسك، انخفاضاً في أسهمها بنسبة 13% يوم الخميس، مما أدى إلى تآكل أكثر من 18 مليار دولار من صافي ثروة إيلون ماسك.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم LVMH بأكثر من 13% يوم الجمعة، مستفيدة من موجة من التفاؤل بعد تقارير المبيعات القوية. وقال تقرير فوربس إن القيمة السوقية لشركة LVMH وصلت إلى 388.8 مليار دولار يوم الجمعة، مقارنة بالقيمة السوقية لشركة تسلا البالغة 586.14 مليار دولار.



وبنى أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "لوي فيتون" LVMH البالغ من العمر 74 عاماً، إمبراطوريته على مدار ما يقرب من 4 عقود، حيث استحوذ على العلامات التجارية الشهيرة ورعايتها مثل "لوي فيتون"، و"TAG Heuer"، لقد قام أيضاً بإحضار أطفاله البالغين الخمسة بشكل استراتيجي إلى شركته.

وفي أبريل، أصبحت LVMH أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو دليل على الجاذبية الدائمة للسلع الفاخرة حتى في الأوقات الاقتصادية المضطربة.

وجاءت أول فرصة لأرنو للوصول إلى الصدارة في ديسمبر 2022، عندما تناقضت صراعات صناعة التكنولوجيا مع مرونة العلامات التجارية الفاخرة التي تواجه التضخم، ويعتبر استحواذ "LVMH" على "تيفاني أند كو" مقابل ما يقرب من 16 مليار دولار في عام 2021 أكبر استحواذ على علامة تجارية فاخرة على الإطلاق.