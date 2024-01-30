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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

110 أطنان أرز وسكر.. الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع الغذائية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

 

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

أسفرت عن ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها.. (61,45 طن أرز - 39,410 طن دقيق - 15,382 طن مكرونة - 30,390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1,550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17,333 طن سمن - 79,319 طن سكر - 15 كرتونة شاى). 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الجرائم التموينية الرقابة على الاسواق السلع الغذائية جرائم التموين

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