عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: ميلوني تكشف النقاب عن خطتها لزيادة نفوذ إيطاليا في أفريقيا

صدى البلد

تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، للإعلان عن خطتها الكبرى لإيطاليا في أفريقيا، حيث تسعى جاهدة لوضع بلادها في طليعة التعاون الأوروبي في القارة الأفريقية مقابل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وسيتم تقديم ما يسمى بخطة ماتي، التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط إيني، في روما إلى مجموعة من القادة من أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت ميلوني خطتها لأفريقيا بعد وقت قصير من تولي حكومتها اليمينية المتطرفة السلطة في أكتوبر 2022، بهدف رئيسي هو تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة حيث كانت أوروبا تفطم نفسها عن الغاز الروسي.

وعلى الرغم من ندرة تفاصيل النطاق الأوسع للخطة حتى الآن، فإن مسودة مرسوم تمت الموافقة عليها في نوفمبر تتصور أن تتبع إيطاليا ما وصفه ميلوني بأنه نهج "غير مفترس" لمساعدة الدول الأفريقية في مجالات تشمل التعليم والصحة والصادرات والبنية التحتية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

ترشيحاتنا

تحملت أزمات مستوردة.. وكيل النواب يوجه التحية لحكومة مدبولي

أبو العينين: طالبت رئيسة إثيوبيا بالجلوس لحل أزمة السد.. فيديو

«هياكل الأخضر واليابس!»| القصة الكاملة لهجوم الجراد على مصر.. و"الزراعة" تحذر

رئيس جامعة الأزهر لطلاب الصيدلة: نعول عليكم في تقدم صناعة الدواء المصرية

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنه من البقول.. هذا الطعام يحمي من النقرس

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ