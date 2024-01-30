حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالمنيا

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا يرافقه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا بحملة تفقدية مفاجئة لمتابعة الأسواق التجارية بمدينة المنيا للتأكد من الالتزام بالأسعار و توافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

جاءت الحملة عقب توجيهات المحافظ أمس الاثنين خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى اكد خلاله المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وزيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع اى ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى.

مؤكدا أن المخزون السلعى آمن ومتوفر وعلى التجار و أصحاب المحال التجارية الالتزام بأسعار السلع وجودتها و من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين .