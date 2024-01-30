عاجل
وزيرة الثقافة: مشاركة 70 دولة بمعرض الكتاب تعكس مدى ثقة العالم به أخبار التعليم.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالقاهرة.. ترقبوها عبر هذا الرابط.. أول رد من وزير التعليم على المطالبة بتطبيق نظام STEM بالمدارس العادية نشرة الفن.. ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي 180 ألف دولار و10 آلاف يورو .. الداخلية تلاحق مافيا العملة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية مفاجئة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالمنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد الأسواق

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا يرافقه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا بحملة تفقدية مفاجئة لمتابعة الأسواق التجارية بمدينة المنيا للتأكد من الالتزام بالأسعار و توافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية

جاءت الحملة عقب توجيهات المحافظ أمس الاثنين خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى اكد خلاله المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وزيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع اى ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى.

 

مؤكدا أن المخزون السلعى آمن ومتوفر وعلى التجار و أصحاب المحال التجارية الالتزام بأسعار السلع وجودتها و من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين .

إجتماع المجلس التنفيذي الغش التجاري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المحال التجارية المخزون السلعي النواب والشيوخ جمهور المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

الإعلام العبري يعلن مقـ.تل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ