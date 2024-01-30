أحمد الطاهري: التاريخ سيشهد لمصر أنها لم تساوم على القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن التاريخ سيشهد لمصر أنها لم تساوم على القضية الفلسطينية، وأنها في عز أزماتها كانت الصوت العربي أو الصوت الأعلى في العالم المناصر للحق الفلسطيني.

وقال أحمد الطاهري في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة “ إكسترا نيوز”، :" مناقشة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين، وتوثيق جرائم الاحتلال، والدور الإعلامي موضوع الساعة، والحرب لم تنته بعد، فصل انتهى لكن فصولا أخرى، والكل يتطلع لوقف إطلاق النار".

وأشار "الطاهري" خلال تصريحات له على هامش الندوة، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز" إلى حالة الإشادة بالموقف الوطني للدولة الوطنية المصرية والقيادة السياسية وللشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت ندوة على هامش فعاليات الدورة ال 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة" حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال بعد مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.