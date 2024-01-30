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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الجلود السابق: القطاع يعاني الأمرين..ومستلزمات الإنتاج زادت 12% من أول يناير

معرض الجلود
معرض الجلود

قال أسامة الطوخي، تاجر جلود  ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات،  سابقا، إن قطاع الجلود في مصر من المفترض أنه من القطاعات الاقتصادية الواعدة ويمثل رافدا مهما للاقتصادات الكبرى في الخارج شأنه شأن البترول، ولكن القطاع في مصر وعلى مدار عام عاني الكثير  وأدخل المصنعين  في دوامة  منذ عام 2023.

وتابع الطوخي خلال  مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON : " كل مستلزمات الانتاج في قطاع الجلود   مستوردة حتى الملح يتم استيراد جزء منه   والاسعار تحركت فقط منذ بداية العام مابين 10-12%  ومنذ  2023، 300% ".

وذكر أن ارتفاع الاسعار  لم يعد قاصرا  على الجلود المستوردة، بل شمل الانتاج المحلي من جلود الماعز والضأن والتي إرتفعت من 25 جنيها إلى 70 جنيها  بسبب ارتفاع   أسعار الاعلاف.

وأوضح أن بعض مستلزمات الانتاج في ظل حالة اللا يقين يتم تخزينها حتى تتم إعادة تسعيرها في حال تحريك سعر الصرف.

وذكر  أن اسعار الشنط والحقائب بأنواعها والمدرسية أيضا شهدت إرتفاعا وصل إلى 200%  منذ بداية 2023 حتى الان كمنتج  نهائي  بسبب ارتفاع كل مستلزمات الانتاج حتى البطانة والكبسولة".

شعبة المصنوعات الجلدية البترول مصر تاجر جلود

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