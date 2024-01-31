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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بدرة: الفيدرالي الأمريكي سوف يعلن سعر الفائدة لديه.. وأتوقع التثبيت

مصطفي بدرة
مصطفي بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إن حالة الضبابية تسوء يوما بعد يوم خاصة في سعر الصرف، لافتا الى انعقاد لجنة السياسية النقدية يوم الخميس فان بعثة صندوق النقد الدولي قد انهت المراجعة واللقاءات الموجودة في مصر وسوف يعلن الصندوق خاال اسبوعين ماهي المتطلبات التي تم الاتفاق عليها.


وأضاف بدرة خلال مداخله هاتفية ببرنامج يحدث في مصر ، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر ان اليوم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية لمراجعة السياسات الضريبية وتيسيرها والقضاء على المتعلقات الخاصة بها.

وتوقع الخبير الاقتصادي من المتوقع أن يوم الخميس القادم سوف يثبت البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة ٧٠%  وسوف يتم تثبيت سعر الفائدة لما حدث من تضخم في شهر يناير، لافتا الى ان التضخم المعلن الرسمي في شهر ديسمبر الماضي ٣٥%.

وتابع:اعتبارا من غد  سوف يعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة ، وبنسبة قليلة سوف يرفع سعر الفائدة ولكن فى حال رفعها سوف يمهد ذلك للبدء في سياسة الصندوق.

الخبير الاقتصادي سعر الصرف البنك المركزي صندوق النقد الدولى الفيدرالى الامريكى

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