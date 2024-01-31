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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون وقوع إصابات.. أمريكا تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها "في 30 يناير، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة "يو إس إس جريفلي" (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، قالت الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت وهددت الشحن الدولي والتجاري 36 مرة منذ 19 نوفمبر الماضي.

وترتب على ذلك، تحذير صندوق النقد الدولي من أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.

القيادة المركزية الأمريكية صاروخ صاروخ كروز البحر الأحمر ايران الحوثي

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