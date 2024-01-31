"أيادي مصر" منتجات يدوية ومشغولات تراثية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يستعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، جناح "أيادي مصر" الذي يعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والمشغولات التراثية، على هامش الكرنفال الثقافي السنوي.

بفضل دعم الدولة لأصحاب الحرف اليدوية، تم تخصيص مكان داخل معرض الكتاب هذا العام لعرض أعمالهم المختلفة والتعبير عن مهاراتهم الفنية أمام جمهور المعرض.

حضر أصحاب هذه المنتجات للتعبير عن أعمالهم وتقديمها لجمهور المعرض، وذلك بعد قرار الدولة بدعمهم وتشجيعهم على المشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم.

من بين المشاركين، يأتي علاء أنس من الإسكندرية للمشاركة لأول مرة في معرض "أيادي مصر" وهويقدم منتجات البامبو الطبيعي التي تناسب احتياجات المنازل بتشكيلة متنوعة وسبق له المشاركة في معرض "تراثنا" أيضًا، ويعرب عن دهشته من الاهتمام الكبير الذي يتلقاه جمهور معرض الكتاب مشيرا الي أن جمهور المعرض مختلف ومثقف، وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي للجمهور هو شراء الكتب، لاحظ أن الاقبال علي المنتجات اليدوية كان ملفتًا للنظر ولم يتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص المهتمين بهذه الفنون.

من جهته، يعرض محمد رضا مشغولات نحاسية وإكسسوارات لجمهور المعرض، وهو متخصص في بيع التحف والأنتيكات والنقش على المعادن. يشارك محمد في المعرض للمرة الثانية، وقد اكتسب خبرة تزيد 50 عامًا في هذا المجال.

تعكس هذه المشاركة الثقافية والفنية التزام الدولة بدعم أصحاب الحرف اليدوية وتشجيعهم على العرض والترويج لإبداعاتهم، وتمنح وجود هذه المنتجات التراثية واليدوية في معرض الكتاب فرصة للزوار لاكتشاف وتقدير التراث الثقافي المصري من خلال الحرف اليدوية المميزة.

يعكس هذا الحدث الثقافي المهم التنوع والغنى الثقافي لمصر ويعطي الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها واكتشاف المهارات الفنية المتقنة لأصحاب الحرف اليدوية في مصر.

ويشكل معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة مثالية للمهتمين بالثقافة والفنون والتراث، حيث يجمع بين الأدب والفنون التشكيلية والحرف اليدوية في مكان واحد، يتيح المعرض للزوار فرصة لشراء الكتب والاستمتاع بعروض الكتاب والفعاليات الثقافية المتنوعة، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بمشاهدة وشراء المنتجات اليدوية والمشغولات التراثية المعروضة في "أيادي مصر".

من خلال هذه المعارض، تسعى الدولة إلى تعزيز الحرف اليدوية التقليدية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي والترويج للتراث الثقافي المصري و تعكس مشاركة علاء أنس ومحمد رضا في المعرض التطور المستمر لهذه الحرف والقدرة على الابتكار وتقديم منتجات فريدة من نوعها.

من المتوقع أن يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كبيرًا من الجمهور المهتم بالثقافة والفنون والتراث. سيكون للزوار فرصة لاستكشاف وشراء المنتجات اليدوية التراثية المميزة والتعرف على أصحاب هذه المهارات الفنية الرائعة، ويعد هذا المعرض فرصة مثالية للتواصل بين الحرفيين والجمهور ودعم القطاع اليدوي المحلي في مصر.

