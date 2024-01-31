بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

«الركراكي» اعتذر

وجّه الاعلامي إسلام صادق رسالة غاضبة لـ فيتوريا واتحاد الكرة بعد خروج منتخب المغرب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: الركراكي اعتذر عن خروج المغرب من أمم أفريقيا وأكد على تحمّله المسئولية.. وفيتوريا واتحاد الكرة تجاهلوا الجماهير المصرية ولم يتحدثوا عن الفشل الذريع في البطولة السمراء!

وودّع منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المُنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

وكان قد ودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

