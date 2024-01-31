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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تسمع جيدًا حتى مع ارتداء السماعة الطبية.. اعرف الأسباب

لا تسمع جيدًا حتى
لا تسمع جيدًا حتى مع ارتداء السماعة الطبية

هناك عدة أسباب محتملة لعدم القدرة على السمع بشكل جيد حتى عند ارتداء سماعة طبية، وقد تشمل هذه الأسباب الأتي وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

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لا تسمع جيدًا حتى مع ارتداء السماعة الطبية

مشكلة في الأذن الخارجية: قد تكون هناك حاجز في القناة السمعية الخارجية مثل تجمع الشمع أو وجود جسم غريب، مما يعيق وصول الصوت إلى الطبلة وبالتالي يؤثر على السمع.

مشكلة في الأذن الوسطى: يمكن أن تتضرر عظام الأذن الوسطى أو الغشاء الطبلي، وهذا يمكن أن يؤثر على نقل الصوت إلى الأذن الداخلية وتقليل القدرة على السمع.

مشكلة في الأذن الداخلية: قد يحدث تلف في الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية التي تلعب دورًا حاسمًا في السمع. إذا تضررت هذه الخلايا، فإن القدرة على استقبال الصوت ونقله إلى الدماغ تتأثر.

مشكلة في العصب السمعي: يمكن أن يكون هناك تلف أو اضطراب في العصب السمعي الذي يقوم بنقل الإشارات السمعية من الأذن الداخلية إلى الدماغ. إذا تضرر العصب السمعي، فإن الإشارات السمعية لن تتمكن من الوصول بشكل صحيح إلى الدماغ.

مشكلة في المعالجة الدماغية: في بعض الحالات، قد يكون هناك اضطراب في المعالجة الدماغية للإشارات السمعية، حيث لا يمكن للدماغ استيعاب الصوت بشكل صحيح وتفسيره.

من المهم استشارة طبيب الأذن والسمع لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل لصعوبة السمع وتوجيه العلاج المناسب، قد يتضمن العلاج استخدام أجهزة سمعية مخصصة أو إجراءات أخرى بناءً على التشخيص المحدد لحالتك.

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