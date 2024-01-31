سرطان الدماغ.. الأنواع والأكثر انتشارا ومدة تعايش الإنسان به

سرطان الدماغ هو نوع من أنواع السرطان التي تبدأ في الخلايا في الدماغ، هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الدماغ، وتتفاوت في السلوك والتوقعات ومدة العيش، إليك بعض الأنواع الشائعة لسرطان الدماغ، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أنواع الأورام الخبيثة الأولية

جليوبلاستوما (Glioblastoma): يُعتبر أحد أنواع السرطان الدماغي الأكثر شيوعًا والأكثر خبثًا. يتطور بسرعة وينشأ في الخلايا الغليالية في الدماغ. مدة العيش النموذجية بعد التشخيص تتراوح بين 12 إلى 15 شهرًا.

أستروسيتوما (Astrocytoma): يشمل مجموعة من الأورام الخبيثة التي تنشأ من خلايا الأستروسيت في الدماغ. مدة العيش تختلف بشكل كبير وتعتمد على الدرجة وموقع الورم وحالة المريض. قد تكون بضع سنوات أو أكثر.

أنواع الأورام الحميدة الأولية:

ميننغيوما (Meningioma): ينشأ في الأغشية التي تغلف الدماغ والنخاع الشوكي. قد يكون حميدًا في العديد من الحالات ويمكن إزالته جراحيًا. مدة العيش تعتمد على حجم وموقع الورم وحالة المريض، وقد تكون لسنوات عديدة.

بينجويكتوما (Pilocytic Astrocytoma): يعتبر ورمًا حميدًا شائعًا ينشأ في الدماغ، وعادةً ما يكون له نمو بطيء. معالجة جراحية عادةً تؤدي إلى نسب نجاح عالية. مدة العيش عادة ما تكون جيدة لهذا النوع من الأورام.

مدة العيش للأشخاص المصابين بسرطان الدماغ تختلف بشكل كبير وتعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الورم ومرحلته وموقعه وحجمه وعوامل أخرى مثل حالة المريض العامة واستجابته للعلاج. يجب أن يتم تقديم معلومات أكثر تحديدًا من قبل الفريق الطبي المتابع لحالة المريض لتقدير مدة العيش بشكل أكثر دقة في حالته الخاصة.